Для подання заяви на зміну статусу українцям необхідно буде зареєструватись в спеціальній системі

Закон про умови перебування українців у Польщі, ухвалений Сеймом, очікує підпису президента Кароля Навроцького. Нові положення передбачають можливість зміни статусу з тимчасового захисту на трирічний дозвіл на тимчасове проживання. Про це 26 листопада повідомила українська служба «Польського радіо».

Під час конгресу Polska Moc Biznesu заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Мацей Душчик пояснив, що біженці будуть трактуватися так само як і всі інші іноземці.

«Право на працю, право на освіту чи соціальні виплати випливають із права перебування, тож ключовою є форма легалізації. Ми йдемо в напрямку, щоб заохотити громадян України, які нині мають законні підстави перебування як воєнні біженці, змінювати свій статус, наприклад, з огляду на освіту чи ринок праці. І такий інструмент ми відкриємо для них вже у січні або щонайпізніше на початку лютого», – сказав Душчик.

Для подання заяви на зміну статусу українцям не знадобиться відвідувати офіси, уточнив заступник міністра: «Вони (біженці) повинні будуть зареєструватися у спеціальній інформаційній системі. На сайті внесуть свої дані та заповнять коротку форму. Ця форма автоматично буде передана до воєводських управлінь. Вони звірять наявні дані з інформацією, яку надав іноземець. Якщо все зійдеться, людину запросять здати відбитки пальців і видадуть посвідку на проживання на три роки».

Окрім цього, невдовзі польський уряд розгляне ще один законопроєкт про поступове припинення дії допомогових інструментів для біженців з України. Наразі тимчасовим захистом у Польщі користуються близько мільйона українців, здебільшого жінок і дітей.