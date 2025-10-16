До польських журналістів потрапила секретна військова документація

У Польщі на сміттєзвалищі виявили секретну військову документацію. Папери містять інформацію про військові склади, плани дій у разі війни, технічні описи місць зберігання зброї, персональні дані особового складу підрозділів, плани розгортання одного з підрозділів під час навчань тощо. Про це у четвер, 16 жовтня, повідомив польський новинний сайт Оnet.pl.

Документи у розпорядження редакції Оnet потрапили від людей, які знайшли їх на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу військового складу. Вони розповіли журналістам, що папери були в поліетиленових пакетах, деякі документи були подріблені за допомогою шредера, але більша частина – цілі. Документація датується 2023 роком, а польське законодавство вимагає зберігання секретних даних у військовій канцелярії протягом п'яти років.

«Це атомна бомба. Це скандал. Це показує безлад в армії. Ці документи реєструються», – прокоментував знахідку генерал Ярослав Громадзінський, якого журналісти попросили проаналізувати папери.

Журналісти зауважують, що виявлена на сміттєзвалищі документація містить вичерпну інформацію з численних питань у військовій галузі та є корисною для іноземних розвідувальних спецслужб. Один з документів містить детальний опис кожного із кількох десятків військових складів зброї, карти з зазначенням розташування адміністративних будівель, гауптвахт, технічних складів та будівель, що належать двом окремим військовим частинам. Крім того, серед паперів є план переміщення зброї зі складу до зони евакуації (у разі війни), кількість, тип, вага боєприпасів, що підлягають евакуації. Документи містять імена офіцерів, перелік цивільних та військових працівників складів зі зброєю.

Також міститься детальний опис сигналів тривоги та попереджень для охорони, таблиця кодів, що використовують у різних екстрених ситуаціях. У розпорядження редакції потрапила й службова записка, що пояснює принципи організації тактичного командного пункту на складі польського підрозділу в межах військових навчань.

«Іронічно, що ми отримали "Список осіб, ознайомлених з Політикою захисту персональних даних", який демонструє нехтування фактичним захистом цих даних. Цей список містить десятки імен, прізвищ та підписів співробітників, а також їхні посади — від керівників складів, командирів охорони, керівників складів, офіс-менеджерів до працівників складів та складських працівників», – зауважують журналісти.

Як з'ясувала редакція Оnet, на складі, біля якого знайшли документи, є два шредери призначені для знищення документів з найвищим рівнем секретності. Ці шредери мають розрізати документи на дуже маленькі шматки, після чого подрібнені документи мають спалити. Джерело Оnet каже, що часто процесом знищення документів нехтують та просто викидають в надії, що вони згниють на сміттєзвалищах.

«Реальність у підрозділах така, що люди ігнорують ці правила та викидають документи у смітник. Зазвичай це працює. Цього разу ні. На жаль, Служба військової контррозвідки та Військова поліція, відповідальні за збереження документів, зазвичай реагують після витоку документів. Як бачите, вони мало що роблять у цьому плані заздалегідь», – цитує Оnet анонімного співрозмовника.

Нагадаємо, 24 березня 2025 року стало відомо, що головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга випадково додали до секретного чату в застосунку Signal, у якому представники адміністрації Дональда Трампа обговорювали удари по Ємену.