У Польщі судитимуть українця за написи про УПА

У Польщі судитимуть 18-річного громадянина України Іллю К., якого обвинувачують у виконанні диверсійних завдань на користь іноземних спецслужб. Про це повідомляє RMF24.

Польські правоохоронці стверджують, що юнак наносив на будівлі та меморіальні об’єкти написи, які мали спровокувати напруження у польсько-українських відносинах. Зокрема, йдеться про пам’ятник Героям Варшавського гетто та пам’ятник жертвам Волинської трагедії. Українець написав на цих пам’ятниках українською мовою слова «Слава УПА» та намалював червоно-чорний прапор.

Загалом Іллі К. висунули 47 обвинувачень. Також його обвинувачують у підготовці диверсії під час параду до Дня Війська Польського у Варшаві в серпні 2025 року. За даними слідства, він планував запустити безпілотник над автомобілем, у якому мав перебувати президент Польщі. Реалізувати цей задум він не встиг – 12 серпня його затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки.

За версією прокуратури, вказівки він отримував через месенджери, а винагороду – у криптовалюті. Слідство стверджує, що головним мотивом його дій була фінансова винагорода. Якщо суд визнає Іллю К. винним, йому загрожує довічне позбавлення волі.

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До слова, раніше Польща депортувала 22-річного українця, який розмалював школу в центрі міста Рибнік нацистською символікою. Йому заборонили в’їзд до Польщі та країн Шенгенської зони на 8 років.