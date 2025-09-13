Злочинці піднялися на висоту 15 метрів, щоб зняти хрест з головного купола

У польській Легниці [ Legnica] невідомі пошкодили дах й зрізали хрест із головного купола храму Успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Про це повідомили глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук та посол України в Польщі Василь Боднар.

«Крадіжка хреста із головного купола нашого храму Успіння Пресвятої Богородиці в польській Легниці – це святотатство і богохульство, вчинене напередодні великого свята Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста. Ми молимося за тих, хто це зробив, і водночас просимо чесного та неупередженого розслідування», – написав Блаженніший Святослав.

На думку глави УГКЦ, «це було вчинено не для того, щоб вкрасти метал, але щоб познущатися з українців, зокрема, образивши наші духовні почуття».

За даними порталу Lca.pl, інцидент трапився на вулиці Вроцлавській у ніч на суботу, 13 вересня.

Як розповів настоятель греко-католицької парафії в Легниці о. Мирослав Драпала, зловмисники піднялися на висоту 15 метрів, щоб зняти хрест, встановлений на куполі церкви.

«Щоб дістатися до вершини купола, невідомі пошкодили покрівлю, зокрема вбивши в неї кілки. Це матеріальні збитки, але найбільшою втратою є осквернення місця нашого культу – церкви та хреста, який для нас є знаком Божої любові до людини, і ми всі дуже переживаємо це. Я не можу знайти відповіді на питання, якими мотивами керувалися злочинці», – сказав о. Мирослав Драпала.

Уранці на місце події прибули поліцейські. Слідчі також встановлять, чи зафіксували зловмисників камери спостереження по місту, додає видання.

Посол України в Польщі Василь Боднар повідомив, що українське посольство в терміновому порядку надіслало ноту до польського МЗС, а генеральне консульство України у Вроцлаві звернулося до правоохоронців із вимогою розслідувати цей злочин.

«Звертаюся до правоохоронних органів Республіки Польща публічно – зробіть усе, аби цей та всі подібні злочини проти українців та українства дійшли до логічного завершення – вироків суду згідно із законодавством Польщі», – написав дипломат.

Він також звернувся до польських друзів та партнерів з проханням реагувати на антиукраїнські прояви в суспільстві. Посол наголосив, що для польського народу, як і для українського, пошкодження церков є неприпустимим за будь-яких умов.