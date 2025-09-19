За словами підозрюваного, до відпилювання хреста він готувався довгий час

Поліцейські затримали 29-річного чоловіка, який зрізав хрест із головного купола храму Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ в польській Легниці. Інцидент трапився на вулиці Вроцлавській у ніч на суботу, 13 вересня.

Як повідомила українська служба «Польського радіо», поліція розшукала зловмисника 17 вересня. Йому висунули звинувачення у замаху на крадіжку, скоєнні крадіжки та знищенні хреста, чим він образив релігійні почуття греко-католицької парафії.

Сам 29-річний підозрюваний розповів, що діяв сам, а до відпилювання хреста готувався вже довгий час.

Як повідомила речниця Окружної прокуратури в Легниці Ліліана Лукасевич, попередні злочини підозрюваного також були пов’язані з цією ж церквою.

«Раніше чоловік намагався вкрасти мідний дах із ризниці цієї ж парафії. Однак йому це не вдалося через те, що спрацювала сигналізація. Згодом, готуючись до крадіжки хреста, він викрав драбину вартістю понад 1600 злотих, знявши її з автомобіля типу бус», – сказала Лукасевич.

Відразу після затримання зловмисник у розмові з поліцейськими заявив, що вважав хрест, зрізаний із верхівки купола, срібним. На думку слідчого, затриманий мав усвідомлювати нематеріальну цінність викраденого об’єкта.

За скоєне 29-річному чоловікові загрожує покарання від трьох місяців до п’яти років позбавлення волі. Наразі слідчі перевіряють його причетність й до інших крадіжок. За неофіційною інформацією репортерів «Радіо Вроцлав», у місці затримання зловмисника поліцейські вилучили багато інших предметів, які могли бути вкрадені.