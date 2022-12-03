Ще до прибуття пожежників усі люди встигли евакуюватися

У польському селі Вшесьцє поблизу Слупська у Поморському воєводстві 2 грудня вщент згорів будинок, в якому мешкали біженці з України. Про це повідомляє Polsat News.

Як повідомляється, у господарському приміщенні, переобладнаному для проживання людей, проживали 33 українці. Ще до прибуття пожежників усі люди встигли евакуюватися. На щастя, ніхто не постраждав.

Вогонь охопив усю будівлю. Практично до ранку ліквідацією пожежі займалися 15 пожежних бригад. Будівля зазнала значних пошкоджень і більше не придатна для проживання.

Своєю чергою, в муніципалітеті Слупська повідомили, що забезпечать постраждалих мешканців необхідними речами, зокрема ковдрами, рушниками та предметами першої необхідності.

Власник закладу також запевнив, що погорільці мають де переночувати, хоча ми підготували наші загальні кімнати для такої потреби. Про причини пожежі не повідомляється.

Нагадаємо, з 1 березня 2023 року буде запроваджена оплата для тих українських біженців, які перебувають у колективних закладах розміщення більше 120 днів. Спочатку біженці з України покриватимуть 50% вартості проживання, через кілька місяців – 75%.