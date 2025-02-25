У Полтаві демонтували пам'ятник Петру І

У вівторок, 25 лютого, у Полтаві у межах деколонізації демонтували пам’ятник російському імператору Петру І, який стояв біля музею «Поле Полтавської битви». Про це повідомила секретарка Полтавської міськради Катерина Ямщикова.

За словами Катерини Ямщикової, пам’ятник демонтували у межах державної політики деколонізації. Відповідне рішення ухвалили під час засідання міськвиконкому на рішення Міністерства культури та інформаційної політики України. За даними «Суспільного» демонтажні роботи профінансували меценати, бюджетні гроші для цього не залучали.

«Це не акт вандалізму, а свідома й відповідальна дія громади, яка позбавляється російських імперських маркерів [...] Відбудова нашої країни – це пам’ять про минуле, яке пов’язане з боротьбою за свободу, але без прославлення імперських наративів і символів у публічному просторі», – прокоментували секретарка міськради Катерина Ямщикова.

Пам’ятник Петру І створив архітектор Амандус Генріх Адамсов у 1915 році за гроші, які зібрали випускники Петровського Полтавського кадетського корпусу та встановили у головному вестибюлі. У 1950 році пам’ятник перенесли до музею Історії Полтавської битви. Скульптура виконана відповідно до реального зросту Петра І, який за твердженням його сучасників, а також багатьох джерел, становив щонайменше 2 м.

Петро І – наступник Катерини I. Представник московської династії Романових. Син царя Олексія Михайловича та Наталії Наришкіної. Останній правитель Московського царства (1682-1721) і перший імператор створеної ним Російської імперії (1721-1725).

Петро І послідовно проводив політику обмеження політичної автономії Лівобережної і Слобідської України, зменшуючи козацькі вольності. Зокрема, після смерті Івана Скоропадського козакам було заборонено обирати нового гетьмана.

За часів правління Петра І десятки тисяч українських козаків і селян, яких посилали на будівництво фортець, каналів тощо, померли від непосильної праці, хвороб та голоду. «Вікно в Європу» – місто Санкт-Петербург (1703) побудоване на кістках тисяч українців. Український поет Тарас Шевченко називав Петра І «той перший, що розпинав нашу Україну».