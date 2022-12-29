Демонтаж пам’ятника Катерині II в Одесі

В ніч з 28 на 29 грудня в центрі Одеси демонтували пам’ятник Катерині II, що на Катерининській площі. Демонтаж пам’ятника, офіційна назва якого – «Засновникам Одеси», почався близько 23:00 і тривав майже три години. Як повідомило «Суспільне», демонтаж пам’ятника почали о 23:00 в середу, 28 грудня.

Спочатку з пам’ятника зняли скульптури фаворитів і за допомогою крана перемістили до вантажівки. Потім те саме зробили зі скульптурою Катерини ІІ.

Перед тим, вранці 28 грудня, комунальники почали розбирати дерев’яний саркофаг, який приховував пам’ятник, пише «Думська».

Після демонтажу з Катерининської площі скульптури доставлять в Одеський художній музей. Там вони поки що будуть перебувати за рішенням виконавчого комітету Одеської міськради від 30 листопада.

Нагадаємо, долю пам’ятника «Засновникам Одеси» вирішували одесити шляхом електронного голосування, яке закінчилось 20 жовтня. Більшість голосів — 3 914 — віддали за варіант "демонтувати пам’ятник повністю".

Сучасний пам’ятник «Засновникам Одеси» був встановлений на Катерининській площі в 2007 році. Він складається зі скульптур російської імператриці Катерини ІІ та її сподвижників: Йосипа Дерибаса, Франца де Волана, Григорія Потьомкіна та Платона Зубова. Скульптури останніх є частиною музейного фонду. Оригінальний пам’ятник існував з 1900 року по 1922 рік, потім був знесений більшовиками.

Також в Суворовському районі Одеси вночі в четвер, 29 грудня, демонтували пам’ятник російському полководцю Алєксандру Суворову. Його теж перемістять до художнього музею.