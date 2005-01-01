У понеділок cиноптики прогнозують в Україні сніг, ожеледицю та різкі пориви вітру

Внаслідок негоди очікуються хуртовини та снігові замети

У понеділок, 22 січня, в західній частині України очікується сильний сніг, на сході та півдні – мокрий сніг і дощ, а на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Зазначається, що у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях синоптики прогнозують сильні снігопади. Вдень температура повітря складе до 3º морозу, вночі 3º-5º нижче нуля.

У північних областях вдень буде холодно, але сухо і ясно, а вночі місцями пройде сніг. Температура протягом доби коливатиметься від 4º до 13º градусів морозу.

На півдні і сході 22 січня також очікується складна погода – мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу. Температура повітря від 10º градусів морозу до 3º тепла.

На узбережжі Чорного та Азовського морів очікуються сильні дощі.

Крім того, на дорогах України очікується ожеледиця і сильні пориви вітру. Швидкість вітру посилиться до 15-20 м/с, місцями 25 м/сек. Також виникнуть хуртовини та снігові замети. Сніг випаде до 20-30 см.