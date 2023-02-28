Відбулось зіткнення трьох автомобілів, зокрема Chevrolet Aveo, Geely та BMW

Ввечері у понеділок, 27 лютого, у Львові трапилась потрійна аварія, унаслідок якої постраждали двоє людей, яких з травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, аварія трапилась 27 лютого близько 19:15 на вул. Богданівській, 100. Відбулось зіткнення трьох автомобілів, зокрема Chevrolet Aveo, Geely та BMW. Унаслідок ДТП водій та пасажирка Geely, обоє віком 36 років, отримали травми різного ступеня важкості та були госпіталізовані.

З метою запобігання загоряння рятувальники відключили акумуляторні батареї в автомобілях. До ліквідації наслідків ДТП залучили 11 рятувальників та дві одиниці спецтехніки. Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.