Екостежка «Шишкові горби» є залишками давнього бар'єрного рифу

На екостежці «Шишкові горби» у Чернівецькій області працівники Національного природного парку «Хотинський» облаштували аудіосупровід для мандрівників. Відтепер відвідувачі локації можуть просканувати QR-код за допомогою смартфона та прослухати інформацію. Про це повідомила адміністрація парку «Хотинський».

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Це перший аудіогід на території парку. На екостежці «Шишкові горби» можна побачити пагорби, які є залишками давнього бар'єрного рифу, що утворився 10–12 млн років тому в Сарматському морі.

Наразі облаштували п’ять інформаційних зупинок:

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«Вітаємо на території парку “Хотинський”»;

«Як утворилися “Шишкові горби”?»;

«Легенда “Шишкових горбів”»;

«Рослинний світ»;

«Тваринний світ».

Надалі планують розширювати та вдосконалювати мережу аудіогідів на екологічних стежках і туристичних маршрутах парку «Хотинський». Також розвиватимуть рекреаційну інфраструктуру на прилеглій території. Наразі тут є дві альтанки для відпочинку.

Панорама на Дністер на екостежці

Додамо, що «Шишкові горби» є частиною Товтрової гряди. Це ланцюг конусоподібних вапнякових скель. Окремі вершини мають висоту 15–20 метрів. Своєю симетричною формою вони нагадують гігантські хвойні шишки. Звідси й пішла народна назва «Шишкові горби». Три найвідоміші скелі називають «Дід», «Баба» та «Онучка». З екостежки відкривається панорама на овальний вигин річки Дністер.