Понад 30 переселенців з психічними розладами проживають у Монастирці на Жовківщині

У Монастироцькому психоневрологічному інтернаті на Львівщині поселили понад 30 переселенців з психічними розладами. Загалом в закладі є 193 підопічних.

За даними Львівської ОВА, у психоневрологічному інтернаті, що в селі Монастирок на Жовківщині, проживають четверо переселенців з інтернату Бахмута, шестеро з Лисичанська, а також 20 пацієнтів з Таврійського психоневрологічного інтернату, що на Запоріжжі.

Директорка Монастироцького інтернату Ганна Надяк розповіла, що з початком повномасштабного вторгнення російських військ в Україну довелося створювати в закладі додаткові місця.

«На сьогодні в житлових корпусах немає вільних кімнат. До того ж переобладнали й нежитлові приміщення. Підопічних забезпечують чотирьохразовим харчуванням, одягом, медикаментами, постільною білизною. Для покращення психоемоційного стану мешканців проводять бесіди, а також з ними працюють психологи Благодійного фонду «Право на захист», – кажуть в ЛОВА.

Про підопічних дбають 93 працівники, серед них лікар, восьмеро медсестер та 43 молодших медсестер. Надають кваліфіковану медичну допомогу, сприяють соціалізації. Для кожного розробили індивідуальну програму реабілітації.