Лікар допоміг чоловікові отримати непридатність до служби

У Пустомитах суд закрив справу завідувача хірурічного відділу Пустомитівської лікарні, якого обвинувачували у фальшивому висновку про непридатність чоловіка до служби. Лікаря звільнили від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності. На цю ухвалу першими звернули увагу Lviv.media.

Як йдеться в ухвалі Пустомитівського районного суду, у квітні 2022 року завідувача хірургічного відділення КНП «Пустомитівська лікарня» Тарас Марущак оглянув військовозобов’язаного й діагностував у нього вроджену аномалію розвитку обох кистей. За даними правоохоронців, виявлене захворювання не давало законних підстав для визнання чоловіка непридатним відповідно до Розкладу хвороб. Попри це, медик вніс до висновку неправдиві відомості про непридатність, що стало підставою для зняття чоловіка з війсокового обліку. Дії лікаря кваліфікували як службове підроблення.

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Захисник обвинуваченого під час підготовчого засідання 13 жовтня звернувся з клопотанням про закритя провадження у зв’язку з закінченям строків давності. Прокурор не заперечила і суд погодився. У результаті суддя Володимир Мусієвський звільнив хірурга від кримнальної відповідальності за службове підроблення. Крім того, суд скасував арешт, накладений на телефон і ноутбук лікаря, і постановив повернути їх власнику. Ухвалу можна оскаржити протягом семи днів.

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