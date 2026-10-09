Документ нібито видала медико-соціальна експертна комісія Закарпатської обласної державної адміністрації

Мешканця Львівщини судили за підроблення довідки про інвалідність та використання її для отримання відстрочки від мобілізації. Сколівський районний суд визнав Ярослава Фединяка винним і призначив йому штраф.

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Як йдеться у вироку суду, Ярослав Фединяк підробив довідку про встановлення йому третьої групи інвалідності через загальне захворювання. У документі зазначалося, що інвалідність встановлена до 28 жовтня 2026 року. Чоловік також відтворив серію та номер довідки, штамп, печатку установи й підпис посадової особи. Документ нібито видала медико-соціальна експертна комісія Закарпатської обласної державної адміністрації.

25 березня 2025 року Ярослав Фединяк подав заяву про оформлення відстрочки до комісії при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, додавши фальшиву довідку. На її підставі йому надали відстрочку з 27 березня до 31 грудня 2025 року.

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Згодом чоловік продовжив використовувати той самий документ. У січні 2026 року він подав документи через Центр надання адміністративних послуг Сколівської міської ради. Після цього йому надали відстрочку з 9 січня до 2 лютого 2026 року. У березні Фединяк повторно звернувся через ЦНАП із заявою в електронній формі та отримав відстрочку з 13 березня до 3 травня. Ще одну заяву подав у травні 2026 року – на підставі тієї самої довідки йому оформили відстрочку з 15 травня до 1 серпня.

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину. Суд врахував його щире каяття, позитивну характеристику за місцем проживання та те, що раніше він не був судимий.

Сколівський районний суд визнав Ярослава Фединяка винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. За підроблення довідки йому призначили штраф у 8,5 тис. грн, а за її використання – 850 грн. Однак суд застосував поглинення менш суворого покарання більш суворим, тому остаточна сума штрафу становить 8,5 тис. грн.

Вирок можна оскаржити до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів з моменту його проголошення.