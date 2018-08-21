У річницю Празької весни під посольством Росії в Чехії відбулися масові протести

Дехто з присутніх проводив аналогії дій керівництва СРСР з теперішньою агресією Росії проти України

У чеській столиці Празі кілька сотень людей вийшли на акцію протесту під посольство Росії з нагоди 50-ї річниці подій Празької весни – вторгнення на територію Чехословаччини радянських, польських, угорських та болгарських військ, що мало на меті придушити рух за реформи верхівки тодішньої правлячої комуністичної партії.

Учасники акції тримали в руках прапори України, ЄС і НАТО, а також плакати з написами «Ми ніколи не забудемо», «Стоп російському імперіалізму» та «Окупанти - не брати», повідомляє Deutsche Welle.

Десятки поліцейських охороняли вхід до посольства та перекрили його металевими загорожами.

Крім цього, чехи освистали прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша, коли він прибув на церемонію перед будівлею чеського громадського мовлення в центрі Праги, де сьогодні відбувалася Церемонія пам'яті жертв вторгнення в Чехословаччину військ під радянським керівництвом у 1968 році

Зазначається, що сотні людей освистали прем'єра, коли він прибув на церемонію, що відбувалася на місці, де спалахнули вуличні бої між неозброєними цивільними і загарбницькими військами, унаслідок яких загинули 17 осіб, інформує The Associated Press.

«Ганьба, ганьба», - вигукувала юрба, перекрикуючи виступ прем'єр-міністра. Бабіш не відреагував на протест.

Premiér z bezprostřední blízkosti možná v nejhorších chvílích své politické kariéry - podruhé... Bez komentáře... pic.twitter.com/ZO9OAGN7M5 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) 21 серпня 2018 р.

Цілком імовірно, що така реація на приїзд голови чеського уряду пов'язана з нещодавнім призначенням депутата-комуніста Зденека Ондрачека головою комісії з генеральної інспекції сил безпеки. Це перший випадок, коли депутат-комуніст отримав таку високу посаду після падіння комунізму в Чехії майже три десятиліття тому. Кандидатуру Ондрачека потримала нижня палата парламенту Чехії. Також призначення Ондрачека було підтримане депутатами партії ANO прем'єр-міністра Андрія Бабіша, який шукає підтримки нового уряду, адже інші партії відмовляються від співпраці.

Зазначимо, що у ніч з 20 на 21 серпня 1968 року радянські, польські, угорські та болгарські війська увійшли на територію тодішньої Чехословаччини, щоб придушити рух за реформи верхівки тодішньої правлячої комуністичної партії країни, відомий як Празька весна.

У зв'язку з подіями з серпня по грудень 1968 року в Чехії загинули 137 цивільних осіб. Загалом за час окупації, згідно з оцінками істориків, в країні силами країн Варшавського пакту було вбито понад 400 осіб. Останній радянський солдат покинув територію Чехословаччини у червні 1991 року.