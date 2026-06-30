У річці Прут втопився 19-річний прикарпатець
Загиблого шукали під водою всю ніч
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Рятувальники завершили пошуки зниклого на річці 19-річного мешканця Коломийського району. Тіло підлітка підняли на берег і передали правоохоронцям.
Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, повідомлення про можливе утоплення підлітка на річці Прут біля села Нижній Вербіж Коломийського району надійшло 29 червня о 22:40.
«До проведення пошуково-рятувальних робіт залучили водолазів. Вони обстежили 1500 м2 русла річки на мілководді поблизу ймовірного місця утоплення, а рятувальники – 300 метрів берегової лінії та поверхні води», – розповіли в ДСНС.
У вівторок, 30 червня, о 7:37 водолази виявили та підняли на берег тіло загиблого. Обставини його смерті з’ясовуватимуть правоохоронці.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google