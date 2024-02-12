12 лютого водій з Рівненщини здійснив смертельний наїзд на пішохода

На трасі Київ – Чоп у Рівненському районі поблизу села Користь близько 1-ї години ночі 12 лютого сталася смертельна аварія, у якій загинув 60-річний пішохід.

Як повідомила поліція Рівненщини увечері 12 лютого, 30-річний водій Mercedes-Benz Sprinter, житель Рівненського району, допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину в невстановленому місці та не мав світловідбиваючих елементів. Від отриманих травм чоловік помер.

За декілька годин правоохоронці встановили особу пішохода. Ним виявився 60-річний житель міста Корець.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 КК України. За даними поліції, водій був тверезий. Йому загрожує від трьох до восьми років ув’язнення.