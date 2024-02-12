Аварія сталася на трасі М-06 неподалік села Глибоке Ужгородського району

Вранці 12 лютого біля Ужгорода зіткнулися Jeep та Volkswagen. Внаслідок ДТП госпіталізували трьох людей, однак від отриманих травм водій легковика помер.

Як повідомили у поліції Закарпатської області, аварія сталася на трасі М-06 неподалік села Глибоке Ужгородського району.

«38-річний водій Volkswagen, рухаючись трасою М-06 в напрямку міста Ужгород, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з позашляховиком Jeep, який рухався назустріч. Внаслідок зіткнення обидва водії та пасажир Volkswagen отримали травми різного ступеня важкості і їх госпіталізували до лікарні», – інформують у медзакладі.

Водій Volkswagen від отриманих травм помер у лікарні.

Правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що причинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.