За словами бармена, жінка пропонувала наркотики працівникам та гостям закладу

У Рівному 45-річна жінка намагалась продати наркотики відвідувачам та працівникам ресторану. Щодо інциденту поліція відкрила кримінальне провадження, а наркотичні речовини у неї вилучили.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини, до поліції звернувся бармен закладу ввечері у четвер, 14 грудня. Він повідомив, що у ресторані перебуває жінка, яка пропонує наркотичні речовини працівникам і гостям закладу.

«Поліцейські одразу відреагували на повідомлення та приїхали за вказаною адресою. У 45-річної громадянки, на яку вказав працівник ресторану, патрульні під час поверхневої перевірки дійсно виявили zip-пакет із кристалічною блакитною речовиною, схожою на наркотичну», – йдеться у повідомленні.

На місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу. У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Рівненщини уточнили, що наразі наркотичну речовину вилучили, а щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ст. 309 ККУ (незаконне зберігання наркотиків). Санкція статті передбачає мінімум 17 тис. грн штрафу.