Судили викладачку міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем’янчука

Викладачку економіко-гуманітарного університету імені Дем’янчука у Рівному судили за отримання грошей від абітурієнта. Слідство встановило, що чоловік заплатив Валентині Юскович-Жуковській 1 тис. доларів, аби його прийняли на навчання. За це жінку оштрафували на 34 тис. грн.

Як йдеться у вироку Рівненського міського суду, Валентина Юскович-Жуковська обіймала посаду декана факультету кібернетики приватного Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем’янчука. 5 вересня 2023 року жінка зустрілась із абітурієнтом, аби розповісти йому про умови вступу.

«Під час розмови у завуальованій формі повідомила його про необхідність передачі їй 1000 доларів для успішного зарахування до навчального закладу та подальшого навчання, після чого [абітурієнт] висловив їй пропозицію про можливість надання вказаних грошових коштів», – йдеться у вироку.

Гроші чоловік приніс 11 жовтня. Посадовиця вказала, що він має написати заяву про передачу цих грошей у якості благодійної допомоги для навчального закладу. Після того, як абітурієнт залишив заяву та гроші у службовому кабінеті, на місце приїхали правоохоронці.

Відомо, що 11 січня Валентина Юскович-Жуковська підписала з прокурором угоду про визнання винуватості. На засіданні 23 січня суддя Євгеній Сидорук затвердив цю угоду та визнав жінку винною у порушенні ч.3 ст. 368-3 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди). Він призначив їй 34 тис. грн штрафу. Крім цього, їй заборонили обіймати посаду декана у закладах освіти на один рік.

Вирок поки не набрав законної сили, але судячи з того, що сторони підписали угоду про визнання винуватості, оскаржувати його, імовірно, не будуть.