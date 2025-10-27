У Рівненській області зареєстрували перший у цьому році випадок смерті від отруєння грибами. На четвертий день після госпіталізації померла 70-річна жінка, яка споживала сироїжки. Про це ZAXID.NET повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За інформацією лікарів, 70-річну мешканку Рівного госпіталізували до лікарні з симптомами отруєння 21 жовтня. Пенсіонерка була у тяжкому стані. Вона розповіла, що споживала термічно оброблені сироїжки. Попри надану медичну допомогу, жінка померла 25 жовтня.

Речниця Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксана Кравець розповіла, що це перший летальний випадок від отруєння грибами у Рівненській області з початку 2025 року.

Фахівці закликають рівнян утриматися від споживання грибів невідомого походження, не купувати їх на стихійних ринках та не збирати самостійно малознайомі види. При перших ознаках отруєння (нудота, біль у животі, слабкість, блювання, запаморочення) – негайно звертайтеся по медичну допомогу.