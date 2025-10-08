У Волинській області зареєстрували перший у 2025 році випадок отруєння грибами. У лікарню потрапив 10-річний мешканець Володимирського району, якому стало зле після споживання дикорослих підсушених грибів. Хлопчика у задовільному стані вже виписали додому. Про це повідомила 7 жовтня пресслужба Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

«У Володимирському районі хлопчик віком 10 років потрапив до медичного закладу після споживання дикорослих підсушених грибів. Він отримав курс лікування та минулого тижня був виписаний додому», – йдеться у повідомленні.

За даними епідеміологів, це перший випадок отруєння грибами у 2025 році. Медики нагадують: гриби – важка їжа, що майже не перетравлюється. Тому їх не рекомендовано вживати жінкам у період вагітності та грудного вигодовування, дітям до 12 років, а також людям похилого віку.

Основні симптоми отруєння грибами:

блювання;

діарея;

різкий біль у животі;

головний біль;

підвищена температура;

судоми;

запаморочення;

галюцинації.

При перших ознаках отруєння потрібно негайно викликати «швидку», а також промити шлунок водою та викликати блювання, зазначили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Нагадаємо, минулого року у Волинській області через отруєння грибами госпіталізували 26-річну вагітну жінку. Медикам вдалося врятувати життя волинянки, проте дитину вона втратила. Жінка розповіла лікарям, що звернулася по допомогу на третій день після отруєння.