Раніше судимого 43-річного рівнянина знову викрили на серії крадіжок

Поліцейські затримали 43-річного чоловіка, який обікрав чотири квартири у Рівному. Викрадені гроші зловмисник витрачав на власні потреби, а прикраси – продавав. Загалом він завдав власникам збитків на 1,5 млн грн. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненщини у вівторок, 19 серпня.

За даними слідства, раніше судимий за скоєння аналогічних злочинів рівнянин підшуковував квартири на першому поверсі, власники яких були декілька днів відсутні. Пізніше вночі зловмисник через металопластикові вікна проникав у житло та обкрадав його.

«Рівнянин вдерся у чотири помешкання, звідки викрав 20 500 грн, 13 тис. доларів, 20 злотих, 13 ювелірних виробів і наручний годинник», – зазначають правоохоронці.

43-річний зловмисник завдав потерпілим збитків на майже 1,5 млн грн. Під час обшуку в його квартирі знайшли частину викраденого. Чоловіка взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі понад 900 тис. грн.

За крадіжку, вчинену повторно в умовах воєнного стану ( ч.4 ст.185 КК України), рівнянину загрожує від пʼяти до восьми років увʼязнення.