У Рівному п'яний водій вантажівки ледь не збив пішохідку

У середу, 6 березня, патрульні зупинили в Рівному вантажівку Renault за порушення ПДР. Під час спілкування з водієм виявилося, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Результат огляду – 2,63 проміле. На чоловіка склали два адміністративні матеріали.

Як повідомили у патрульній поліції Рівненщини, близько 15:00 інспектори побачили, як на вулиці Відінській вантажівка Renault проїхала прямо перед жінкою, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Патрульні зупинили транспортний засіб і поспілкувалися з 52-річним водієм, у якого були ознаки алкогольного сп'яніння. Результат освідування – 2,63 проміле.

Відомо, що зазвичай вантажівкою порушник перевозив дизельне паливо. Однак того дня цистерна була пустою.

На водія склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння ) та за ч. 1 ст. 122 (порушення правил дорожнього руху) КУпАП. За скоєне чоловіку загрожує до 17 тис. грн штрафу із позбавленням права керування на рік.