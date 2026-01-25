У Бєлгороді удари зафіксували по місцевій теплоелектроцентралі

Пізно ввечері 24 січня та в ніч на неділю, 25 січня, в російських містах зафіксували масштабні перебої з електропостачанням. Блекаут стався в Бєлгороді, Таганрозі та Пермі. Про це повідомили російські телеграм-канали.

За даними місцевих пабліків, у Бєлгороді після 21:00 24 січня пролунали вибухи. Удари зафіксували по місцевій теплоелектроцентралі, після чого в місті почалися перебої зі світлом. Згодом губернатор Бєлгородської області В’ячєслав Гладков підтвердив факт обстрілу, заявивши, що він нібито здійснювався з реактивних систем залпового вогню HIMARS.

«За нашою інформацією, це був наймасованіший обстріл міста Бєлгород, ймовірно, із застосуванням HIMARS. За попередніми даними, постраждалих немає. Є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури», – написав він.

Мешканці також повідомляли про зникнення опалення в окремих районах Бєлгорода.

Того ж вечора писали про загрозу застосування безпілотників у Таганрозі Ростовської області. Вже вночі в мережі повідомляли про звуки вибухів та пожежу, після чого в житлових будинках зникло електропостачання.

Без світла також залишився район Закамськ у місті Пермь. Причини відключення не повідомляли, однак телеграм-канали відзначали, що в цьому районі розташований Пермський пороховий завод.

Міноборони Росії заявило, що протягом ночі ППО нібито ліквідувала 52 українські безпілотні літальні апарати:

18 – над територією Брянської області,

15 – над територією Краснодарського краю,

9 – над територією Ростовської області,

4 – над територією Орловської області,

3 – над територією Бєлгородської області,

3 – над територією Астраханської області.

Нагадаємо, у ніч п’ятниці, 23 січня, безпілотники атакували російську Пензу, унаслідок чого загорілася місцева нафтобаза. Тоді як 21 січня Краснодарський край також зазнав масованої атаки безпілотників. Унаслідок цього виникла пожежа на нафтових терміналах порту у селищі Волна.