У ніч п’ятниці, 23 січня, безпілотники атакували російську Пензу, унаслідок чого загорілася місцева нафтобаза. Про це повідомив губернатор Пензенської області Олег Мельниченко та моніторингові телеграм-канали.

Мельниченко заявив, що близько четвертої години ночі (03:00 за Києвом) було зафіксовано загоряння на нафтобазі «Пензанефтепродукт». До гасіння пожежі росіяни залучили 14 одиниць спецтехники. За попередніми даними російської влади, загиблих і постраждалих немає.

Мешканці Пензи опублікували відео з масштабною пожежею в промисловому районі міста.

Міноборони РФ повідомило, що вночі над територією країни нібито збили 12 українських безпілотників, зокрема: сім дронів – над територією Білгородської області, два – над територією Воронезької області та по одному над Брянською, Пензенською та Астраханською областями.

До слова, 21 січня Краснодарський край РФ зазнав масованої атаки безпілотників. Унаслідок цього виникла пожежа на нафтових терміналах порту у селищі Волна, є загиблі.