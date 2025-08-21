У ніч проти четверга, 21 серпня, кілька російських регіонів стали ціллю атаки безпілотників. Про наслідки атаки повідомили представники місцевої влади та моніторингові телеграм-канали.

Так, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв поінформував, що під час атаки безпілотників був пошкоджений об’єкт енергетики в області. Як наслідок, без світла залишилося кілька сіл, затримуються потяги.

У РЗД уточнили, що дрон впав у районі Журавки та Райнівської (ділянка Россош – Сохранівка у Воронезькій області). Через це зникла напруга в контактній мережі, було затримано 19 поїздів.

Згодом керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що уражено тягову електропідстанцію зд «Журавка» 110/35 кВ.

«Окрім того, енергоблок №6 Нововоронезької АЕС тимчасово відключено через стрибки напруги за повідомленням "Росенергоатому". Судячи за все, ураження енергооб’єкта критичні», – додав Андрющенко.

Карта NASA підтверджує сильні пожежі у двох точках ураження у Воронезькій області РФ (Колаж Петра Андрющенка)

Також унаслідок атаки БпЛА загорілось підприємство у Новошахтинську Ростовської області. За даними телеграм-каналу Astra, удар припав на нафтопереробний завод.

Як відомо, Новошахтинський НПЗ – єдиний нафтопереробний завод, що працює у Ростовській області.

Російське міноборони заявило, що протягом ночі сили ППО нібито ліквідували 49 БпЛА:

21 – над територією Ростовської області,

7 – над територією Воронезької області,

5 – над територією Бєлгородської області,

4 – над територією окупованого Криму,

3 – над територією Брянської області,

3 – над територією Калузької області,

2 – над територією Орловської області,

2 – над акваторією Чорного моря,

1 – над територією Курської області,

1 – над територією Тульської області.

Додамо, що українське командування офіційно ще не коментувало наслідки нічної атаки на РФ.

До слова, у ніч на 14 серпня дрони атакували Волгоградську та Бєлгородську області РФ. На «Лукойл-Волгограднафтопереробка» сталося займання нафтопродуктів, а в Бєлгороді дрон поцілив в будівлю уряду.