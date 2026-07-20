Тіло чоловіка знайшли в салоні покинутого лімузина

У понеділок вранці, 20 липня, у салоні покинутого автомобіля на вул. Науковій у Львові знайшли тіло 46-річного чоловіка. Причини смерті з’ясовують правоохоронці.

Як повідомили ZAXID.NET у поліції Львівщини, за попередніми даними, чоловік, якого знайшли мертвим у салоні покинутого лімузина Lincoln Town Car на вул. Науковій, не мав постійного місця проживання. Його вік – 46 років. За даними очевидців, тіло знайшли в салоні авто поблизу ТЦ «Сільпо».

За попередніми даними, мертвим в авто виявили 46-річного безхатька

«На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Під час попереднього огляду тіла за участю судово-медичного експерта ознак насильницької смерті не виявлено», – розповіли в поліції.

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Тіло скерували на судово-медичну експертизу, яка має встановити точну причину смерті. Правоохоронці встановлюють обставини події.