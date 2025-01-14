Загалом за добу рятувальники виїжджали на 10 пожеж в області

За минулу добу у Львівській області сталося 10 пожеж, в одній з яких загинула людина, повідомили у вівторок, 14 січня, в ГУ ДСНС України у Львівській області.

За добу рятувальники виїжджали на 10 повідомлень про пожежі і врятували від згорання 10 будівель та автомобіль. Проте вранці у вівторок, 14 січня, у пожежі біля Львова загинула людина.

Пожежа сталась в селі Суховоля, що розташоване у Зимноводівській громаді приблизно за 15 км від Львова. Повідомлення про загоряння в житловому будинку надійшло о 6:44. В одній з кімнат будинку пожежні знайшли загиблою власницю будинку – жінку 1963 року народження.

Рятувальники Львівщини наголошують на важливості дотримання правил пожежної безпеки і закликають мешканців бути обережними з вогнем.