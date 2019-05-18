У селі на Буковині стався конфлікт між вірними ПЦУ та УПЦ (МП)

Громада ПЦУ перереєструвала право власності на церкву на себе

СуспільствоКатерина Чурилова, 18 травня5160

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У селі на Буковині стався конфлікт між вірними ПЦУ та УПЦ (МП)
Люди та поліція біля церкви, 18 травня 2019 року

У Чернівецькій області поліція встановлює обставини інциденту на території церкви, оскільки їм надійшла інформація про спробу захоплення храму, повідомила прес-служба ГУНП у Чернівецькій області.

За даними поліції, подія сталася в селі Товтри Заставнівського району. «Сьогодні, 18 травня, приблизно об 11-й годині до поліції надійшло повідомлення про те, що представники Православної церкви України, отримавши документи, які надають право на використання майна, намагаються захопити храм», – йдеться у повідомленні.

На місці події слідчо-оперативна група Заставнівського відділення поліції здійснила перевірку законності про зміну організаційно-канонічної підпорядкованості релігійної організації села Товтри. Додатково поліція надала роз’яснення громадянам та забезпечує охорону публічного порядку на території церкви, зазначила прес-служба поліції.

Водночас прес-служба місцевої єпархії УПЦ (Московського патріархату) у Facebook повідомила, що правоохоронці, нібито відтіснивши їхню релігійну громаду від храму, запустили через живий ланцюг прихильників ПЦУ.

«Ініціатори захоплення зрізали на очах релігійної громади та правоохоронців замки та увійшли в храм. Біля церкви триває протистояння. Громада храму постійно дзвонить у дзвони», – зазначили представники УПЦ (МП).

Також зо два десятки вірних цієї церкви провели цього дня літургію біля будівлі Чернівецької ОДА з вимогами залагодити церковний конфлікт. Прес-служба єпархії стверджує, що представники ПЦУ нібито отримали право на церкву незаконно і звинувачують у цьому в.о. голови Чернівецької ОДА Михайла Павлюка .

Нагадаємо, 10 лютого громада села Товтри більшістю голосів ухвалила рішення про перехід від УПЦ (МП) до ПЦУ. Відтоді між вірними спалахували конфлікти через храм. Найбільший стався у березні – тоді у протистояння навіть втрутилась поліція.

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