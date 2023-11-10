Пожежа в ресторані у Малехові

У п’ятницю, 10 листопада, на околиці Львова сталася пожежа в ресторані «Вепр». Очевидці поширили відео у Telegram-каналах, як з будівлі закладу харчування вибивається густий чорний дим.

Як розповіли ZAXID.NET у ДСНС Львівщини, інформація про пожежу в закладі на вул. Нагірній у Львові надійшла близько обіду о 12:35. На місце виїжджали пожежні підрозділи, за півгодини пожежу загасили. Даних про постраждалих немає.

Вогонь знищив речі побутового вжитку, покрівлю на всій площі та пошкодив пластикові вікна.