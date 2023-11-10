На околиці Львова горів ресторан
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
0 0
Пожежа в ресторані у Малехові
У п’ятницю, 10 листопада, на околиці Львова сталася пожежа в ресторані «Вепр». Очевидці поширили відео у Telegram-каналах, як з будівлі закладу харчування вибивається густий чорний дим.
Як розповіли ZAXID.NET у ДСНС Львівщини, інформація про пожежу в закладі на вул. Нагірній у Львові надійшла близько обіду о 12:35. На місце виїжджали пожежні підрозділи, за півгодини пожежу загасили. Даних про постраждалих немає.
Вогонь знищив речі побутового вжитку, покрівлю на всій площі та пошкодив пластикові вікна.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter