Lexus NX 300H виявився в міжнародному розшуку

У середу, 12 липня, у сервісному центрі МВС на Львівщині чоловік спробував здійснити перереєстрацію позашляховика Lexus NX 300H, який був викрадений за кордоном. Автомобіль перебуває у міжнародному розшуку.

Як розповіли в регіональному сервісному центрі МВС, мешканець Львівщини звернувся до сервісного центру МВС у Червоному (Золочівський район), щоб перереєструвати кросовер Lexus NX 300H 2018 року виготовлення. Орієнтовна вартість такого авто 30-40 тис. доларів.

Під час перевірки працівники сервісного центру виявили, що автомобіль перебуває у розшуку «Інтерполу». У результаті реєстраційні дії зупинили та викликали поліцію.

У сервісному центрі МВС закликають водіїв не використовувати довіреність, як варіант отримання авто у власність, щоб не отримати схожі проблеми. Договір купівлі-продажу можна безкоштовно оформити в сервісних центрах МВС.