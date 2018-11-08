У Шевченківському районі Львова збудують дві церкви

Депутати Львівської міської ради під час засідання сесії 8 листопада погодили будівництво двох нових церков у Шевченківському районі міста.

Зокрема, парафії блаженної Йосафати Гордашевської УГКЦ виділили під церкву 0,4 га на перетині вулиць Промислова-Волинська, що неподалік трамвайного депо №2. Зараз на цій земельній ділнці розташована капличка.

Також депутати погодили парафії Всіх українських святих УПЦ (КП) виготовити проект землеустрою на будівництво церкви на площі 0,27 га на вул. Миколайчка, 2-а. У подальшому мерія має затвердити цей проект землеустрою.

Нагадаємо, у липні цього року Львівська мерія дозволила УГКЦ збудувати нову церкву на вул. Варшавській. Окрім того, триває будівництво храму УГКЦ на вул. Пекарській.

Також міськрада у червні цього року дозволила УПЦ (КП) збудувати церкву на вул. Костя Левицького.