70-річна Євгєнія Карлсон зривала українську символіку в Стокгольмі та напала на українку, яка знімала інцидент на відео

У Швеції росіянка Євгєнія Карлсон зривала українську символіку біля будівлі російського посольства у Стокгольмі та накинулася з образами на українку, яка знімала цей інцидент на відео. Пізніше українка виклала відео у Facebook й після розголосу Євгенію Карлсон звільнили з приватної школи, де вона викладала російську мову.

Інцидент трапився у понеділок, 25 квітня. Як видно з опублікованого відео, поблизу російського посольства в Стокгольмі росіянка зірвала український прапор та почала його топтати. Українка Хельґа Кайда проходила повз, вона підняла прапор та запитала жінку, навіщо вона його зірвала. У відповідь росіянка почала ображати та погрожувати українці. Зокрема, росіянка назвала українську символіку «фашистською», а українку обізвала «дурненькою та страшною», а всіх українок, які приїжджають у Швецію, «повіямиі посудомийками».

Відео інциденту Хельґа Кайда опублікувала на своїй сторінці у Facebook, де зазначила, що повідомила про випадок у поліцію. У коментарях під відео користувачі відразу ідентифікували жінку. Нею виявилась 70-річна росіянка Євгєнія Карлсон. Вона родом із Санкт-Петербурга, втім зараз живе в Стокгольмі, де працює у приватній школі Lernia. На своїх сторінках у соцмережах Євгєнія Карлсон публікує пропагандистські дописи.

Скандальне відео набуло розголосу. Після чого 26 квітня на інцидент із наругою над українською символікою відреагувало посольство України в Швеції.

«Посольство вже звернулось до шведських правоохоронних органів з проханням надати правову оцінку зазначеному вчинку та вжити заходів реагування», – повідомили у посольстві.

Того ж дня на офіційному стайті школи Lernia з’явилося повідомлення, про те, що Євгєнію Карлсон звільнили.

«Нам стало відомо, що у соцмережах поширюється відео, на якому працівник Lernia словесно нападає на іншу людину. Хочемо уточнити, що особа, яка висловлює свою думку, на даний момент не працює і не повернеться. Ми категорично відмежуємось від образливих думок, які висловлює ця людина», – повідомили у школі.