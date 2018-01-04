У Швейцарії ураганний вітер зірвав з рейок пасажирський поїзд

Пориви ураганного вітру подекуди сягають майже 200 км/год

У Швейцарії ураган зірвав з рейок пасажирський поїзд, унаслідок чого вісім людей отримали поранення. Про це інформує Euronews.

Як зазначається, аварія сталася у центральному регіоні біля курортного міста Ленк. Усіх постраждалих доправили до лікарні: сім осіб з легкими травмами - каретами швидкої допомоги, одну людину - за допомогою гелікоптера.

Пориви ураганного вітру подекуди сягають майже 200 км/год поблизу міста Люцерн. Швейцарська метеорологічна служба видала попередження про сильний шторм для більшої частини країни. Багато доріг закриті, пасажирські пороми були зупинені в деяких районах, і кілька повітряних рейсів були скасовані.

Нагадаємо, у європейських країнах вирує потужний ураган «Елеонор». Раніше повідомлялося про загибель трьох людей. Зазначимо, що «Елеонор» - це четвертий зимовий шторм у Європі з грудня. Він перемістився на континент у середу, 3 січня, після того як наробив шкоди у Великобританії та Ірландії. 4 січня ураган залишив без електроенергії десятки тисяч будинків і спричинив хаос у сфері транспорту Великої Британії.