У Швейцарії ураганний вітер зірвав з рейок пасажирський поїзд

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 13:377500

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У Швейцарії ураганний вітер зірвав з рейок пасажирський поїзд
фото Euronews
Пориви ураганного вітру подекуди сягають майже 200 км/год

У Швейцарії ураган зірвав з рейок пасажирський поїзд, унаслідок чого вісім людей отримали поранення. Про це інформує Euronews.

Як зазначається, аварія сталася у центральному регіоні біля курортного міста Ленк. Усіх постраждалих доправили до лікарні: сім осіб з легкими травмами - каретами швидкої допомоги, одну людину - за допомогою гелікоптера.

Пориви ураганного вітру подекуди сягають майже 200 км/год поблизу міста Люцерн. Швейцарська метеорологічна служба видала попередження про сильний шторм для більшої частини країни. Багато доріг закриті, пасажирські пороми були зупинені в деяких районах, і кілька повітряних рейсів були скасовані.

Нагадаємо, у європейських країнах вирує потужний ураган «Елеонор». Раніше повідомлялося про загибель трьох людей. Зазначимо, що «Елеонор» - це четвертий зимовий шторм у Європі з грудня. Він перемістився на континент у середу, 3 січня, після того як наробив шкоди у Великобританії та Ірландії. 4 січня ураган залишив без електроенергії десятки тисяч будинків і спричинив хаос у сфері транспорту Великої Британії.

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