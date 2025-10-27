35-річній мешканці Шептицького загрожує 8 років позбавлення волі

Правоохоронці затримали 35-річну мешканку Шептицького району, яка викрала гроші, зібрані на потреби ЗСУ. До поліції повідомлення про зниклу скриньку із грошима, які збирали протягом трьох днів надійшло 24 жовтня. За крадіжку грошей жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Як йдеться у повідомленні, 24 жовтня на вулиці Шептицького в місті Сокаль викрали скриньку для збору грошей на потреби українських військових. На момент крадіжи скриньку наповнювали пожертвами протягом трьох днів. Скриньку розмістив волонтер Ігор Бедрик у центрі міста Сокаль, біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Поліція встановила особу, причетну до викрадення скриньки із грошима, – нею виявилась 35-річна мешканка Шептицького району. Викрадену скриньку поліція у неї вилучила.

За фактом злочину слідчі розпочали кримінальне провадження за крадіжку (ч. 4 ст. 185). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 8 років. Досудове розслідування триває, правоохоронці готують повідомлення про підозру у вчиненні злочину та обирають підозрюваній запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше суд засудив місцевого мешканця Самбора до 5 років позбавлення волі за крадіжку скриньки із донатами для віськових в одному із закладів харчування міста.