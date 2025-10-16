Самбірчанина розшукали за допомогою камер відеоспостереження

Самбірський міськрайонний суд засудив до 5 років тюрми місцевого мешканця Романа Сапасая, який викрав скриньку із донатами для військових у закладі швидкого харчування My Kebab.



Як йдеться у матеріалах справи, мешканець Самбора 31-річний Роман Сапсай 29 листопада 2024 року зайшов у заклад швидкого харчування My Kebab на вул. Лемківській 3б, неподалік залізничного вокзалу. На прилавку він побачив скриньку для збору пожертв на ЗСУ. Коли адміністратор кафе відвернувся, Сапсай вкрав скриньку, в якій було 4 тис. грн, заховав її під куртку і пішов геть.

За інформацією прокуратури Львівської області, Роман Сапсай переховувався від слідства. Поліція затримала Романа Сапсая в березні цього року за допомогою записів із камер відеоспостереження. У суді обвинувачений зазначив, що кається та шкодує з приводу скоєного, йдеться у справі.

Суддя Олена Бікезіна визнала винним Романа Сапсая і призначила покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років. Вирок можна оскаржити в апеляції.