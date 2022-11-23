У Чесапіку, штат Вірджинія, США, невідомий відкрив вогонь у супермаркеті мережі Walmart, внаслідок чого загинули до десяти людей, серед яких є і сам стрілець. Остаточна кількість вбитих стане відомою після завершення огляду магазину. Також багато людей отримали поранення.

Як пише The Washington Post з посиланням на представника місцевого поліцейського управління Лео Косінскі, протягом 30-45 хвилин після прибуття на місце події співробітники правоохоронних органів виявили загиблих і поранених. Рятувальні та тактичні групи увійшли до магазину, щоб швидко обстежити його територію.

За словами поліцейського, у магазині був лише один стрілець, він мертвий.

CNN з посиланням на Косінскі повідомляє, що під час дій у відповідь ніхто з поліцейських не стріляв. За словами джерела телеканалу, у якийсь момент стрілець спрямував зброю на себе.

Це не перше масове вбивство, скоєне у крамницях мережі Walmart. Подібні інциденти, зокрема, відбулися в березні 2021 року і в червні 2022. В обох цих випадках загинули загалом 20 людей.