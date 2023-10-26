Чоловіка ідентифікували – ним виявився інструктор із вогнепальної зброї та військовослужбоовець-резервіст

У ніч на четвер, 26 жовтня, в американському штаті Мен невідомий озброєний чоловік відкрив вогонь по мирних людях. Внаслідок стрілянини, яка відбулася у місті Льюїстон, загинуло 22 людини, повідомило CNN із посиланням на правоохоронців.

За даними джерела видання, підозрюваний, який відкрив вогонь на вулицях міста, залишається на волі. Чоловік стріляв у людей утрьох різних точках міста – біля кафе, боулінгу та супермаркету.

Правоохоронці встановили особу чоловіка – ним виявився 40-річний Роберт Кард, який сертифікованим інструктором із вогнепальної зброї та служить у резерві армії США.

Масова стрілянина забрала життя щонайменше 22 осіб, ще до 60 отримали поранення. Наразі поліція закликала місцевих мешканців не виходити з дому, поки нападник перебуває на свободі.

Про стрілянину у Льюїстоні повідомили президента США Джо Байдена. Наразі коментарів та заяв від Білого дому щодо нападу немає.