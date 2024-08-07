55-річний дипломат Річард Варма працюватиме над залученням понад 480 млрд доларів, які потрібні для відновлення України після війни

У вересні спеціальним представником США з питань економічного відновлення України стане нинішній заступник держсекретаря США з управління та ресурсів Річард Верма. Він замінить на посаді спецпредставницю Пенні Пріцкер, однорічний контракт якої невдовзі закінчиться, повідомили на сайті Держдепу США 6 серпня.

Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів, що спецпредставниця шість разів відвідувала Україну, а також проводила зустрічі у Європі, аби «допомогти народу України закласти основу для повномасштабного економічного відновлення та вступу до ЄС».

У Держдепі наголосили, що Пріцкер домоглася надання Україні економічної допомоги у розмірі близько 9 млрд доларів, запуску консультативної ради з бізнесу Міжвідомчої донорської координаційної платформи G7+ для надання важливих знань, досвіду та прозорості приватного сектору на підтримку відновлення України. Також Пріцкер підтримувала зусилля України щодо проведення ключових економічних реформ для стимулювання інвестицій приватного сектору, заснувала команду, яка займалася укладенням угод в оборонно-промисловому комплексі, що прискорило ліцензування, спільне виробництво та спільні підприємства між американськими та українськими оборонними компаніями тощо.

Блінкен запевнив, що роботу, яку вона розпочала, буде продовжено. Пріцкер залишає після себе план для своїх наступників, зокрема заступника держсекретаря США з управління та ресурсів Річарда Варми. План із пʼяти кроків, який отримав назву «План Пріцкер», спрямований на те, щоб допомогти Україні досягти успіху в залученні понад 480 млрд доларів, які потрібні для відновлення після війни.

«Адміністрація Байдена прагне допомогти Україні твердо стояти на власних ногах – у військовому, економічному та демократичному плані», – сказав Блінкен.

55-річний американський дипломат Річард Варма обіймає посаду заступника держсекретаря з питань управління та ресурсів з квітня 2023 року. До цього він працював помічником держсекретаря із законодавчих питань з 2009 по 2011 рік, а також був послом США в Індії з 2014 по 2017 рік. Він також працював в компаніях Mastercard та Asia Group, а також багато років займався юридичною практикою.

Нагадаємо, у вересні 2023 року президент США Джо Байден призначив Пенні Пріцкер спеціальною представницею з питань економічного відновлення України.