У США помер прототип героя культової гри Super Mario

Маріо Сігале колись здав в оренду приміщення компанії відеоігор Nintendo

СвітКатерина Чурилова, 2 листопада2590

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У США помер прототип героя культової гри Super Mario
фото ілюстративне
Американський підприємець колись став зразком сантехніка Маріо

В американському штаті Вашингтон на 85-му році життя помер Маріо Сігале, на честь якого був названий персонаж культової гри Super Mario від компанії Nintendo, передає українська служба ВВС.

Сігале був успішним бізнесменом італійсько-американського походження та займався нерухомістю.

У 1980-х роках Сігале здав в оренду склад американській філії компанії Nintendo, яка вирішила назвати героя нової відеоігри на його честь. Назва гри спочатку було Jumpman, пізніше творці дали їй справжнє ім'я.

Серію ігор про Маріо часто називають найуспішнішою франшизою відеоігор всіх часів. «Супер Маріо» увійшла в «Книгу рекордів Гіннеса» як гра з найбільшим накладом – 40,24 млн копій.

Головною дійовою особою гри є сантехнік Маріо, який має долати різні перешкоди. Остання версія його пригод «Одіссея Супер Маріо» нині є найпопулярнішою грою нової консолі Nintendo Switch – наразі продали вже 12 млн її копій.

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