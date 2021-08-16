Пожежа спалахнула через два дні після того, як прокуратура почала розслідувати забруднення навколишнього середовища,

Минулого тижня у американському штаті Огайо згорів непрацюючий з 2016 року металургійний завод українського олігарха Ігоря Коломойського. Слідчі підозрюють підпал, інформує «Суспільне» з посиланням на американського репортера-розслідувача Майкла Саллаха.

За словами журналіста, в офісі начальника пожежної охорони штату Огайо вважають, що це було зроблено навмисно.

Пожежа на заводі спалахнула минулого тижня, через два дні після того, як генеральна прокуратура штату Огайо почала розслідувати справу про масштабне забруднення навколишнього середовища, повідомила журналістка Тетяна Козирєва. На території заводу були виявлені токсичні відходи, які потрапляли в прилеглу річку.

На умисний підпал зокрема, вказували не працюючі біля згорілого заводу гідранти. Крім того, була відключена електрика.

Місцеві ЗМІ інформували, що на розташованих у США сталеливарних заводах Коломойського в різні роки відбулося кілька вибухів через зневажливе ставлення до безпеки.

Українські бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов до 2015 року володіли у США 13 сталеливарними заводами, п’ятьма офісними хмарочосами, двома офісними парками і готелем, йдеться у розслідуванні Pittsburgh Post-Gazette.

За даними Міністерства юстиції США, сталеливарні заводи було придбано за кошти, виведені з «ПриватБанку». Також повідомлялося, що Коломойський розоряв заводи у США, використовуючи їх для відмивання грошей.