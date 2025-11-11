У Стрию внаслідок пожежі у двоповерховому будинку загинув господар
Особу людини, яка померла внаслідок пожежі, наразі встановлюють
До теми
Внаслідок пожежі загинула одна людина, ще двох рятувальникам вдалось врятувати
На Львівщині в двоповерховому будинку виникла пожежа. Внаслідок займання загинула одна людина, ще двох людей пожежникам вдалося врятувати.
Як повідомили в ДСНС, пожежа сталася у понеділок увечері, 10 листопада, на другому поверсі двоповерхового житлового будинку у Стрию. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло людини – її особу наразі встановлюють.
У квартирі горіли домашні речі. Пожежу ліквідували о 21:40. До гасіння залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.
