Будинок згорів практично повністю

У неділю, 2 лютого, під ранок сталася пожежа в житловому будинку в селі Лавочне на Стрийщині. В пожежі загинула сім’я з трьох людей, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області.

Повідомлення про пожежу надійшло 0 3:43, а коли рятувальники приїхали, то будинок був охоплений вогнем, сильне задимлення заважало роботі.

Під час гасіння пожежі біля вхідних дверей рятувальники виявили тіла трьох загиблих: 91-річної власниці будинку, її 66-річної доньки та 69-річного чоловіка.

Пожежу вдалося локалізувати о 5:27, а повністю ліквідувати – о 06:23. Вогонь знищив будинок майже повністю. Обставини події наразі з'ясовують правоохоронці.