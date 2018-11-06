Відвідати виставку можна у четвер, п’ятницю, суботу та неділю з 11:00 до 17:00

З 20 жовтня до 25 листопада у Свірзькому замку триває виставка «Замок Свірж: Генеза». Ця виставка стала першим проектом, який презентували після відкриття замку для відвідувачів. Нагадаємо, до 20 жовтня близько півстоліття замок у с.Свірж стояв зачиненим.

Основною темою виставки у стінах замку стала історія старовинної будівлі. Організаторами цього проекту є Спілка архітекторів України та Громадська Спілка Культурний центр «Замок Свірж». Куратором виставки є засновник арт-центру «Я Галерея», колекціонер, дизайнер та музикант Павло Гудімов.

Виставка проходить за підтримки Українського культурного фонду в рамках проекту «Замок Свірж. Генеза. Розробка концепції ревіталізації та пристосування замку». Відвідати виставку можна у четвер, п’ятницю, суботу та неділю з 11:00 до 17:00. Огляд виставки можливий тільки з екскурсійним супроводом. Групи приймаються за попереднім записом за тел. +38 (096) 7218868.

Згодом у замку та на території довкола нього планують облаштувати соціальний та мистецький простір із розважальними, просвітніми та культурними закладами. Програму плану реконструкції та подальшого використання замку організатори представлять вкінці листопаді.

До слова, Свірзький замок розташований у Перемишлянському районі Львівської області. Точно невідомо, коли він був збудований, але перша згадка про нього датується 1484 роком. У першій половині XVII століття замок був суттєво перебудований польським шляхтичем Олександром Цетнером і належав його нащадкам до XIX століття. Найбільших ушкоджень замок зазнав під час Першої світової війни, коли його спалили російські війська. У 1917 році його відбудував граф Роберт Ламезан-Салінс. У 1939 році замок був націоналізований радянською владою, після чого тут облаштували школу трактористів. Нині замком опікується Спілка архітекторів України, яка планувала облаштувати тут будинок відпочинку для архітекторів. Востаннє реставраційні роботи у Свірзькому замку проводились у 1970-1980 рр.