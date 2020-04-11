У священика УГКЦ з Червонограда підтвердили коронавірус

Храм закрили на карантин

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 14:5520190

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У священика УГКЦ з Червонограда підтвердили коронавірус
фото УГКЦ
Церква Пресвятої Богородиці-Володарки України у Червонограді

ПЛР-тест підтвердив коронавірус у одного із священиків парафії Пресвятої Богородиці-Володарки України (УГКЦ) у Червонограді. Про це у суботу, 11 квітня, повідомила прес-служба Червоноградської міськради.

У повідомленні вказано, що він впродовж трьох днів перебуває у львівській інфекційній лікарні, його стан стабільний. Родина чоловіка також знаходиться на самоізоляції вже кілька днів, також на самоізоляції священики цього храму та їх родини.

«Храм продезінфікований і закритий на карантин. Прохання вірян залишатись вдома, а не йти до іншої церкви. Прохання до всіх, хто мав контакти із священнослужителями цього храму, самоізолюватись. Якщо у вас з'явились симптоми - звернутись до сімейного лікаря», – повідомили у міській раді.

За останню добу на Львівщині підтвердили 14 нових хворих на коронавірус, загалом кількість інфікованих мешканців області становить 96. Також ПЛР-тест підтвердив четвертий випадок смерті від коронавірусу на Львівщині.

Раніше мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у Львові хочуть протестувати усіх священиків на коронавірус.

Нагадаємо, МВС і Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій дійшли згоди щодо святкування на час карантину релігійних свят. Людей закликають дивитись богослужіння онлайн. Проте поліцейські та дільничні інспектори перебуватимуть біля церков, забезпечуючи правопорядок.

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