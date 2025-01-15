У театрі імені Марії Заньковецької рік розпочали прем’єрою вистави «Сірано де Бержерак» за п’єсою Едмона Ростана. Її постановником є головний режисер театру Давид Петросян. Художниця – Даниїла Колот, хореографка – Ольга Голдис.

У минулому сезоні саме у такому складі ця постановча група вразила виставою «Земля» за Ольгою Кобилянською. Цього разу вау-ефекту не відбулось. Проте розповімо про все по черзі.

П'єса Ростана була поставлена уперше 1897 року в театрі Порт-Cен-Мартен, а події, про які вона розповідає, відбувались у 17 столітті. Прототипом головного героя п'єси став французький письменник-класик Сірано де Бержерак, автор фантастично-утопічної дилогії «Інший світ» («Держави й імперії Місяця» і «Держави й імперії Сонця»). Реальний Сірано, як і його літературний «двійник», служив в полку королівських гвардійців-гасконців, був відчайдушним дуелянтом і вільнодумцем. Він отримав поранення при облозі Арассу у 1640 році.

Українською мовою п'єсу «Сірано де Бержерак» переклав Максим Рильський. Цікаво, що зробив він це на прохання заньківчанина, актора й режисера Бориса Романицького, проте у репертуарі театру імені Марії Заньковецької «Сірано де Бержерак» з’явився уперше.

П’єса Ростана насамперед про кохання, але в ній велика увага приділяється темам війни, мужності, честі та самопожертви, що робить її текст напрочуд актуальним сьогодні. На це неабияку увагу звертає й постановник. Проте не надто продуктивною виглядає ідея сильно порізати текст п’єси. Вона виглядає трохи куцо, а певні вчинки героїв є не надто аргументованими.

На початку вистави усі чекають на важливу персону, згодом починається вистава, актор Монфлері читає вірші… Тичини. Виходить Сірано та розганяє любителів радянської поезії. Таким чином доволі прямолінійно ми відразу занурюємося не у виставу про кохання, а у виставу про відповідальність мистецтва, цензуру, поезію та владу. Монфлері з’являється ще раз після смерті Сірано, таким чином позбавляючи нас надії на можливість змін.

До безперечних чеснот вистави належить її візуальний ряд. Він вишуканий та доречний. Проте усі частини вистави існують ніби окремо. Хочеться вірити, що акторський склад, а саме Юрій Хвостенко (Сірано), Тамара Ґорґішелі (Роксана), Ярослав Дерпак (Крістіан), Олег Сікиринський (граф де Гіш) Андрій Козак (ле Бре), Василь Коржук (Монфлері) та інші з часом існування вистави у репертуарі театру допасують свої репліки та пластику так, що усі деталі виглядали та відчувались органічними. Їм це точно до снаги.

Утім і зараз декілька сцен звучать щемко та актуально, торкаючи буквально кожного. Наступну прем’єру, «Дещо дивне сталося зі мною», яка має відбутись 21 січня, творить режисер фільмів «Красна Маланка» та «Памфір» Дмитро Сухолиткий-Собчук, для якого вистава на сцені «Стрих» стане театральним дебютом.

Фото театру імені Марії Заньковецької