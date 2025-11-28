Ювелірна колекція нагадала про силу і талант відомої акторки

У Національному театрі імені Марії Заньковецької 27 листопада презентували ювелірну колекцію «Марія» від бренду DUKACHI, яка присвячена патронесі театру. Прикраси нагадують про часи бенефісу легендарної акторки, її сценічний тріумф і неймовірну популярність серед глядачів.

«Форма прикрас відтворює композицію, просторову логіку та сценічну орієнтацію зали театру: каміння розміщене напівколом, повторюючи конфігурацію театральних рядів. Рубіни у “першому ряду” символізують найближчих людей і тих, хто був поруч у ключові моменти її творчості. Далі червоні акценти розходяться так само, як розміщуються глядачі у залі. У дизайні закладений мотив театральних завіс – символічного кордону між акторкою та світом, з якого починався кожен її вихід на сцену», – розповідає про свою спецколекцію бренд DUKACHI.

Ювелірна колекція «Марія» бренду DUKACHI (фото організаторів)

Усі ювелірні вироби створені із золота 585 проби та інкрустовані діамантами й рубінами.

Під час презентації колекції гостям показали уривок вистави про Марію Заньковецьку «Заручена зі сценою» у режисурі Ігоря Білиця, прем’єра якої нещодавно відбулася у театрі. Водночас на вечорі презентували книгу «Марія Заньковецька. Попри цензуру й патріархат. Історія культової акторки українського театру». У ній можна почитати перше видання п’єси української драматургині Людмили Тимошенко, за якою поставили виставу, та біографію акторки з архівними фотографіями.

Генеральним партнером події була девелоперська компанія Avalon, яка вже 11 років змінює обличчя Львова, створюючи комфортні умови для життя, праці та інвестицій. Компанія, яка отримала міжнародні нагороди European Property Awards у Лондоні та Novum Design Awards за свої 18 проєктів, розуміє цінність культурної спадщини. Прикраси від DUKACHI не лише демонструють якісне ювелірне мистецтво, але й популяризують імена відомих українців та ще раз нагадають про силу і гідність українців.

Під час презентації відбувся благодійний аукціон. Усі зібрані кошти передали у реабілітаційний центр Unbroken на закупівлю розхідників для вакуумно-компресійних апаратів, що допомагають військовим уникати ампутацій та прискорюють процес відновлення після поранень.