По змінах навчатимуться учні двох центральних шкіл

З 1 вересня у Тернопільській громаді чотири школи працюватимуть у змішаному форматі. Таке рішення прийняли через те, що ці заклади розташовані в старих приміщеннях, де укриття є невеликими й не можуть під час тривоги прихистити усіх дітей, повідомили ZAXID.NET в управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради.

Зокрема, у змішаному форматі працюватимуть такі школи:

Академічний ліцей «Українська гімназія» імені Івана Франка, вул. Коперника;

школа №5 на вул. Камінній;

економічний ліцей №9 імені Іванни Блажкевич на масиві «Дружба»;

школа №10 на масиві «Східний».

Додамо, що цього року в 41 навчальному закладі Тернополя навчатимуться 29 537 учнів. Кількість школярів, у порівнянні з 2022 роком, зменшилася приблизно на 1000 дітей, повідомило видання «20 хвилин».

У Тернопільській області працюють 534 школи, в яких цьогоріч навчатимуться 98 617 школярів, зазначила під час брифінгу керівниця департаменту освіти Тернопільської ОВА Ольга Хома. Більшість навчальних закладів області працюватимуть в очному форматі – 452 школи. Ще 82 організують освітній процес за змішаною формою.