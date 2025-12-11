Шопку традиційно встановлять біля будівлі драмтеатру

На центральній площі Тернополя замість ялинки цьогоріч урочисто відкриють різдвяну шопку. Дійство заплановане на п’ятницю, 12 грудня. Долучитися до свята запрошують маленьких тернополян із батьками.

Різдвяну шопку встановлять замість традиційної ялинки. Вона буде ліворуч від будівлі драматичного театру, повідомили в Тернопільській міськраді. За задумом організаторів, шопка стане головним символом Різдва у місті.

Урочисте освячення шопки відбудеться 12 грудня о 17:00 год. «Міський голова Тернополя Сергій Надал встановить у шопку дідух, як давній український символ родючості, єдності поколінь та пам’яті роду», – йдеться у повідомленні міськради.

Нагадаємо, у Тернополі міська влада цьогоріч відмовилася від встановлення ялинки на центральній площі через трагічну атаку Росії по місту 19 листопада. Ракети та дрони, які запустила РФ по місту, влучили в цивільні житлові будинки. Як наслідок, загинуло 38 людей, у тому числі – 8 дітей.